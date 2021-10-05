Спасатели эвакуировали 36 человек из горящей больницы в Кирове

Киров, 5 октября. Сотрудники МЧС вывели из здания инфекционной больницы в Кирове пациентов и персонал. Всего были спасены 36 человек.

Сигнал о пожаре на территории медицинского учреждения поступил на пульт спасателей в 02:45 вторника по московскому времени. Горела одна из палат пятого корпуса третьего отделения. В результате трагедии погибли два человека.

На месте происшествия была проведена эвакуация 36 человек. Шесть из них были спасены на первом этаже больницы, уточнил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Эвакуированных пациентов распределили по другим корпусам больницы. Некоторых из них направили в другие медицинские учреждения Кирова, добавил собеседник агентства.

Сейчас на месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб. Среди пациентов загоревшейся больницы были зараженные коронавирусом.