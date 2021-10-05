МЧС России: больные с COVID-19 были среди пациентов в загоревшейся больнице Кирова

Киров, 5 октября. Больные с COVID-19 находились в инфекционной больнице в Кирове, где произошел пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент унес жизни двух человек, больше никто из пациентов или работников медицинского учреждения не пострадал. Сотрудникам МЧС России удалось спасти шестерых больных, передает РИА Новости.

Причины пожара и все обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Специалисты правоохранительных органов восстанавливают хронологию событий и ищут виновных в пожаре.

Одно из отделений инфекционной больницы ранее загорелось в Кирове. Пожарные эвакуировали из здания пациентов и медработников. Очаг возгорания находился в палате пятого корпуса. На место происшествия прибыли 36 спасателей и 11 единиц специальной техники.