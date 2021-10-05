Мошенники начали использовать роботов для обмана россиян по телефону

Москва, 5 октября. Робот звонит жертве и сообщает ей об изменении номера телефона или банковского счета. После этого человека переводят якобы специалиста, которым является мошенник.

Новая мошенническая схема реализуется с помощью робота и тонального набора. Так злоумышленники пытаются вывести жертву на дальнейшую беседу с последующей кражей денежных средств. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

После звонка робот предлагает собеседнику перейти в тональный набор и нажать нужную клавишу, если «изменение» номера телефона или счета «произошло по ошибке». Затем жертву соединяют с мошенником, который представляется техническим специалистом.

«Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен. Если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — пояснил Галов.

Граждан призывают соблюдать предельную осторожность во время телефонных звонков от незнакомых людей. В ходе таких бесед нельзя раскрывать информацию о своем банковском счете или карте.

На сегодняшний день актуальными в России остаются несколько мошеннических схем. Они связаны с сертификатом о вакцинации, переписью населения и обменом старых денежных банкнот.