Дочери отправляющейся в космос Пересильд трогательно проводили маму

Москва, 5 октября. Актриса Юлия Пересильд уже скоро отправится на Международную космическую станцию (МКС) для съемок в фильме. Дочери артистки трогательно проводили маму в путь.

Считанные часы остались до того, как звезда фильма «Битва за Севастополь» Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос. Там они поучаствуют в съемках фильма в условиях МКС. Дочери артистки Аня и Маша проводили маму на космическую съемочную площадку и признались, что очень переживают. Также девочки пообещали в отсутствие родителей хорошо себя вести, гулять с собакой и делать уроки.

«Мы немного переживаем, но главное — не заплакать, когда они улетят. Счастья, удачи, всего наилучшего. Передайте привет нашей Земле и инопланетянам», — сообщили девочки в эфире Первого канала.

На МКС актриса примет участие в съемках фильма «Вызов». В картине она исполнит роль девушки-врача, которой нужно будет провести сложную операцию. Ожидается, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю через 12 дней после вылета в сопровождении космонавта Олега Новицкого.

Ранее оператор Юрий Никогосов заявил, что создателям «Вызова» будет трудно снять кадры на МКС. Он считает, что команде придется прибегнуть к хитростям при работе с камерой.