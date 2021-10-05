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Facebook: сбой в работе сервисов связан изменениями программной конфигурации
Технологии
Facebook: сбой в работе сервисов связан изменениями программной конфигурации
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Нью-Йорк, 5 октября. Неполадки в работе соцсети Facebook вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые отвечают за обмен трафика между центрами данных.

Сбои имели «каскадный эффект», что спровоцировало некорректную работу сразу нескольких сервисов Facebook. Речь идет об одноименной социальной сети, мессенджере WhatsApp и приложении Instagram, все из которых принадлежат американской компании.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», — говорится в официальном сообщении Facebook.

Представители компании опровергли возможность утечки личных данных пользователей во время сбоя. В сообщении уточняется, что специалисты не располагают доказательствами, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате возникшего простоя.

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