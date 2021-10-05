Концерн «Калашников» завершил испытания снайперской винтовки Чукавина

, 5 октября. Снайперская винтовка Чукавина придет на смену СВД. Недавно в России завершились госиспытания нового вооружения.

Винтовка получила шифр «Жнец», рассказали в концерне «Калашников. В настоящее время проводится документальное оформление результатов. Отмечается, что государственные испытания прошли с положительным результатом.

«Ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — отметили представители концерна.

«Жнец» стал представителем нового поколения снайперских винтовок. Предполагается, что СВЧ позволит поражать одиночные цели с одного выстрела на дистанции до километра.

Первый показ винтовки состоялся на выставке «Армия-2017». Она приспособлена для стрельбы двумя типами патронов: российский 7,62 на 54 R мм и 7,62 на 51 НАТО. Весит «Жнец» 4,6 килограмма без патронов. Его длина достигает 115 сантиметров.

Недавно стало известно, что российские сухопутные войска в текущем году получили более 2,5 тысяч единиц новейшего вооружения. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий войсками Олег Салюков.