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Концерн «Калашников» завершил испытания снайперской винтовки Чукавина

  /   Обновлено: 05 октября 2021 06:01
Армия
Концерн «Калашников» завершил испытания снайперской винтовки Чукавина
Федеральное агентство новостей

, 5 октября. Снайперская винтовка Чукавина придет на смену СВД. Недавно в России завершились госиспытания нового вооружения.

Винтовка получила шифр «Жнец», рассказали в концерне «Калашников. В настоящее время проводится документальное оформление результатов. Отмечается, что государственные испытания прошли с положительным результатом.

«Ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — отметили представители концерна.

«Жнец» стал представителем нового поколения снайперских винтовок. Предполагается, что СВЧ позволит поражать одиночные цели с одного выстрела на дистанции до километра.

Первый показ винтовки состоялся на выставке «Армия-2017». Она приспособлена для стрельбы двумя типами патронов: российский 7,62 на 54 R мм и 7,62 на 51 НАТО. Весит «Жнец» 4,6 килограмма без патронов. Его длина достигает 115 сантиметров.

Недавно стало известно, что российские сухопутные войска в текущем году получили более 2,5 тысяч единиц новейшего вооружения. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий войсками Олег Салюков.

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