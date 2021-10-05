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Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киров, 5 октября. Жертвами пожара в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове стали два человека, шестерых людей удалось спасти. Соответствующие данные привели в областном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 5 октября. Пламя вспыхнуло в палате пятого корпуса третьего отделения больницы. Спасатели провели эвакуацию 36 человек.

К ликвидации пожара привлекались порядка 40 сотрудников МЧС и более 10 единиц спецтехники. Все обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливаются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

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