Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова

Киров, 5 октября. Жертвами пожара в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове стали два человека, шестерых людей удалось спасти. Соответствующие данные привели в областном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 5 октября. Пламя вспыхнуло в палате пятого корпуса третьего отделения больницы. Спасатели провели эвакуацию 36 человек.

К ликвидации пожара привлекались порядка 40 сотрудников МЧС и более 10 единиц спецтехники. Все обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливаются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.