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Facebook опроверг утечку данных пользователей во время глобального сбоя
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Facebook опроверг утечку данных пользователей во время глобального сбоя
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Вашингтон, 5 октября. Личные данные пользователей социальной сети Facebook во время сбоя были в безопасности. Об этом заявили в американской компании.

Руководство опровергло информацию об утечке сведений граждан. Privacy Affairs до этого объявило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на популярном хакерском сайте. Речь идет об именах, номерах телефонов, адресах электронных почт, id и геолокации.

«У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя», — говорится в заявлении на сайте Facebook.

Инженеры американской компании Facebook ранее устранили неполадки в работе серверов. Из-за сбоя электронной пропускной системы им пришлось пробираться в офис при помощи болгарки. Соцсеть и ее сервисы были недоступны для пользователей на протяжении шести часов.

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