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Прохор Шаляпин признался, что просыпается посреди ночи от кошмаров
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что просыпается посреди ночи от кошмаров
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 5 октября. Певец Прохор Шаляпин стал участником нового выпуска шоу «Форт Боярд». Артист решился проверить себя в экстремальных условиях, поэтому до сих пор его мучают страхи по ночам.

Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» не раз признавался, что старается избегать опасностей. Однако на съемках «Форт Боярда» он в прямом смысле улетел в океан, проходя испытание «Катапульта». Его суть в том, что игрок становится снарядом для специальной конструкции форта, пишет издание StarHit.

«Конечно, было страшно, ведь могло случиться что угодно! Я до сих пор просыпаюсь от кошмаров посреди ночи», — признался Шаляпин.

Певец рассказал, что был в ужасе, когда смотрел предыдущие выпуски шоу. Ему было жутко наблюдать за тем, как проходили испытания шоумен Сергей Светлаков и стилист Александр Рогов, поскольку катапульта «отправила их в неизвестность». После съемок Шаляпин признался, что если и попробует что-то экстремально в жизни, то только прыжки с парашютом.

Недавно Прохор Шаляпин пережил трагедию — от последствий коронавируса скончалась его супруга Клаудия Девис. Певец решил, что поступит «по совести» и не станет присваивать себе деньги умершей, все многомиллионное наследство он оставит ее родным.

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