Правительство Японии продолжит общение с Россией по вопросу составления мирного договора

Токио, 5 октября. Новое Правительство Японии намерено вести переговоры с российской стороной. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

В Японии состоялась первая пресс-конференция нового правительства Фумио Кисиды. В ходе нее политики обсудили перспективы развития внутренней и внешней политики. Одной из тем стало взаимодействие государства с Россией.

«Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора», — подчеркнул Мотэги.

Японская сторона продолжает демонстрировать приверженность к отказу от признания территориальных итогов Второй мировой войны. Токио намерено присоединить некоторые российские территории. Нередко политики страны высказываются за решение конфликта военным методом. Мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.