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Правительство Японии продолжит общение с Россией по вопросу составления мирного договора

  /   Обновлено: 05 октября 2021 05:25
Политика
Правительство Японии продолжит общение с Россией по вопросу составления мирного договора
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 5 октября. Новое Правительство Японии намерено вести переговоры с российской стороной. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

В Японии состоялась первая пресс-конференция нового правительства Фумио Кисиды. В ходе нее политики обсудили перспективы развития внутренней и внешней политики. Одной из тем стало взаимодействие государства с Россией.

«Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора», — подчеркнул Мотэги.

Японская сторона продолжает демонстрировать приверженность к отказу от признания территориальных итогов Второй мировой войны. Токио намерено присоединить некоторые российские территории. Нередко политики страны высказываются за решение конфликта военным методом. Мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.

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япония внешняя политика кисида мотэги
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