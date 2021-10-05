NYT: сотрудники Facebook добирались до серверов с помощью болгарки

Нью-Йорк, 5 октября. Инженеры Facebook не могли попасть на рабочие места из-за неисправности своих электронных пропусков. Поэтому им пришлось воспользоваться болгаркой.

Сотрудникам компании нужно было попасть к серверам, чтобы перезапустить их в ручном режиме. Однако сбой в работе сетей Facebook отразился и на внутренней пропускной системе компании, из-за чего карточки работников оказались бесполезны.

Двери в серверную оборудованы электронными замками. Для их вскрытия находчивые инженеры воспользовались болгаркой, рассказал журналист американской газеты The New York Times (NYT) Майк Айзек.

Работа интернет-сервисов Facebook была приостановлена накануне вечером, сбой удалось устранить лишь через шесть часов. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала внутренняя ошибка инженеров компании при установке обновления.