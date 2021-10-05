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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Эрнст связал рост цен на газ с политикой ФРГ
Экономика
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Эрнст связал рост цен на газ с политикой ФРГ
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 5 октября. Рост цен на газ в Европе связан вовсе не с Россией, а с деятельностью местных политиков. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он оценил ситуацию с голубым топливом в Европе и влияние на нее «Северного потока — 2». Российский трубопровод останется под действием газовой директивы ЕС даже в случае нехватки сырья в европейских странах, передает РБК.

Эрнст уверен, что цены на газ удастся снизить, когда запасы топлива будут восполнены. Сейчас же немецкие хранилища практически пусты. ФРГ, как и другие страны в Европе, ждут возобновления поставок из России.

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — заявил член бундестага.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG ранее сообщил о начале заполнения «Северного потока — 2» газом. Топливо уже начало поступать в первую нитку трубопровода.

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германия газ клаус эрнст
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