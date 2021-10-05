Пожар охватил отделение инфекционной больницы в Кирове

Киров, 5 октября. Одно из отделений инфекционной больницы загорелось в ночь на 5 октября в Кирове. Спасатели эвакуируют пациентов и персонал медицинского учреждения.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб во вторник ночью. Пожар охватил палату пятого корпуса третьего отделения инфекционной больницы, расположенной по улице Ленина, дом 207.

«05.10.2021 поступила информация о том, что произошел пожар в палате 5 корпуса 3 отделения инфекционной больницы г. Кирова по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 207», — сказано на сайте областного управления МЧС России.

На месте происшествия работают 36 спасателей и 11 единиц техники, из них 26 человек и семь единиц техники от МЧС России. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Смертельный пожар произошел в жилом доме на юге Москвы сегодня ночью. Жертвами происшествия стали женщина и ребенок, еще пятеро пострадали.