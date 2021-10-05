Downdetector: сбой в функционировании соцсетей и мессенджеров стал крупнейшим в истории

Вашингтон, 5 октября. Сбой в работе соцсетей, который произошел вечером 4 октября, стал самым крупным за всю историю функционировании сервисов Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

За семь часов ограничения доступа к некоторым социальным сетям сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector получил 10,6 млн жалоб. Больше всего их поступило из США — более 1,7 млн. Далее Германия (1,3 млн), Нидерланды (915 тыс.), Соединенное Королевство (789 тыс.) и Италия (400 тыс.).

«Сбой Facebook продолжается и стал крупнейшим отключением, которое мы когда-либо видели в Downdetector. Более чем 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира!» — говорится в материале Downdetector.

Проблемы возникли и у российских пользователей Сети. Первые жалобы начали поступать в районе 18:00 по московскому времени. На данный момент работа постепенно восстанавливается.

Раньше одним из массовых сбоев был признан коллапс в работе Facebook в 2008 году. Тогда пользователи не могли прогрузить свои страницы в социальной сети около суток.