Роснедра: обеспеченность России запасами золота при нынешней добыче составляет 36 лет

Москва, 5 октября. Текущий уровень золотодобычи в России составляет 427 тонн. Это позволяет обеспечить страну запасами благородного металла на 36 лет.

Уровень воспроизводства запасов в последние шесть лет превышает показатели добычи. Согласно данным Государственного баланса запасов РФ, по состоянию на 1 января 2021 года разведанные запасы золота достигают 15 319 тонн.

«При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет», — уточнили в Роснедрах в беседе с агентством ТАСС.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова главы «Полюса» Павла Грачева о возможном дефиците разведанных и вероятных запасов золота на горизонте ближайших десятилетий. Он выступил за преломление нынешних тенденций в добыче золота, чтобы избежать «структурного недостатка сырьевой базы».