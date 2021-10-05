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Роснедра: обеспеченность России запасами золота при нынешней добыче составляет 36 лет
Экономика
Роснедра: обеспеченность России запасами золота при нынешней добыче составляет 36 лет
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 5 октября. Текущий уровень золотодобычи в России составляет 427 тонн. Это позволяет обеспечить страну запасами благородного металла на 36 лет.

Уровень воспроизводства запасов в последние шесть лет превышает показатели добычи. Согласно данным Государственного баланса запасов РФ, по состоянию на 1 января 2021 года разведанные запасы золота достигают 15 319 тонн.

«При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет», — уточнили в Роснедрах в беседе с агентством ТАСС.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова главы «Полюса» Павла Грачева о возможном дефиците разведанных и вероятных запасов золота на горизонте ближайших десятилетий. Он выступил за преломление нынешних тенденций в добыче золота, чтобы избежать «структурного недостатка сырьевой базы».

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