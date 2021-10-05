Психолог Юшкова: «интернет-локдаун» стал лакмусовой бумажкой для определения зависимых людей

Москва, 5 октября. Пользователи по всему миру в течение семи часов находились без доступа к социальным сетям. Беспокойство и тревожность юзеров в очередной раз подняли вопрос об интернет-зависимости.

Сбои были зафиксированы в популярных соцсетях — Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и Whatsapp. Некоторые платформы «лежали» стабильно более семи часов, другие отключались периодически. Коллапс пришелся на вечернее время в Москве и Санкт-Петербурге — на час пик по посещению интернета. Ограничения могли вызвать тревожность среди юзеров, которые привыкли по несколько часов проводить в Сети.

Медицинский психолог высшей квалификационной категории Евгения Юшкова в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что говорить о зависимости от социальных сетей пока рано. Однако она, как и специалисты по всему миру, замечает развитие этой проблемы. ФАН выяснил, как «нарисовать» портрет зависимого человека, можно ли отказаться от навязчивых идей постоянно проверять соцсети и способен ли «интернет-локдаун» повлиять на зависимых от Сети людей.

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— Если руководствоваться международной классификацией болезней 2010 года, то понятия зависимости от социальных сетей нет. В 2022 году планируется ввести МКБ-11, может, в ней и будет об этом говориться. Сейчас речь идет только о том, что люди злоупотребляют интернетом. Такое злоупотребление сказывается на жизни человека, способно повлиять на поведение, делая его нервным.

— Какие вы можете назвать симптомы, которые укажут на чрезмерное использование интернета?

— Когда мы говорим о зависимости, то это комплекс таких симптомов. Например, компульсивный симптом, когда у индивида есть желание следовать некоторым ритуалам. Так, он просыпается утром, сразу включает телефон, неосознанно проверяет соцсети. Иногда встает для выполнения этого ритуала ночью. Если он забыл телефон дома или если устройство разрядилось, то неосознанно возникает чувство тревоги. Пользователь боится остаться без связи, без информации. Появляется внутреннее напряжение, которое не позволяет думать ни о чем другом. Эта навязчивая мысль вызывает дискомфорт, человек хуже себя чувствует, как морально, так и физически.

— К чему может привести такое поведение?

— Мне сложно сейчас оценить риски, так как с медицинской точки зрения эта зависимость не закреплена. Может, человек способен что-то с собой сделать в случае отказа от привычки. Главное стоит понимать, что причина чрезмерности в использовании соцсетей глубже. Например, она может быть связана с депрессией человека. Он уходит в себя, изолируется от внешнего мира, оставляет соцсети как связь с ним. И это правда может привести к чему-то страшному.

Сегодняшняя ситуация — это как лакмусовая бумажка для людей, чтобы они посмотрели, как чувствуют себя при отсутствии социальных сетей. Может, кто-то поймет, что у него есть зависимость от определенных платформ. Ведь мы не остались без связи. Стабильно работала мобильная связь, в доступе были другие социальные сети. Дискомфорт сегодняшнего коллапса только в том, что мы не могли связаться с другими посредством привычных способов. К тому же ситуация временная, для того, чтобы узнать о состоянии близких, можно позвонить.

— То есть такой локдаун может вызвать тревогу только тех, у кого есть определенный комплекс проблем?

— Локдаун способен обострить проблемы, которые находятся глубже, внутри пользователя. Например, связанные с депрессией. Человек может не осознавать свое состояние. А такая зависимость способна показать и выделить его внутреннюю проблему.

— Существует ли какой-то портрет зависимого от соцсетей человека?

— Еще раз говорю, что такого вида зависимости в России нет. Мы можем говорить о том, что это проблема чрезмерности использования интернета. Она заключается в том, что человек становится нервозным, раздражительным без возможности выйти в Сеть. Это может привести к проблемам в жизни, в семье, супружеском союзе. Проблемы способны коснуться профессии — использование соцсетей в рабочее время может привести к понижению и даже увольнению. Если мы говорим про детей, у которых есть склонность к зависимому поведению, то фиксируем снижение успеваемости на учебе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Если бы Сеть не восстановили, то такие люди начали бы больше времени уделять себе и своей семье?

— Зависимое поведение тем и отличается, что человек, предрасположенный к нему, найдет другие способы. Ну не Facebook, так «ВКонтакте». Не «ВКонтакте», так даже форумы, с которых все когда-то начиналось. Это как с злоупотреблением алкоголем. Бывший алкоголик может удариться в работу и навредить себе не меньше. Бывший наркоман может стать сексоголиком и развить беспорядочные половые связи. Они будут переходить с одного на другое в надежде, что смогут контролировать зависимость и отказаться от привычки.

— Что стоит делать, чтобы перестать чрезмерно использовать соцсети?

— Профилактика — это лучшее лечение. Если человек почувствовал, что есть проблема, то он должен научиться ее контролировать. Например, время, которое он проводит в соцсетях. Для контроля этого параметра есть специальные программы. Также можно устраивать разгрузки, отказываться от соцсетей полностью. Стоит предотвратить информационный стресс перед сном — за час до него отключать телефон, уведомления и совсем не смотреть в экран. Многие заходят в соцсети от скуки или при попытке сбежать от тяжелых чувств и переживаний. Они листают страницы, отключаются, занимают себя чем-то. Но тут важно понять мотив — что я здесь делаю и зачем туда захожу. Иногда пользователь делает неприятное для себя открытие.

Советы по поводу временного ограничения доступа к социальным сетям также дала психолог Татьяна Баранова. По ее словам, эту ситуацию нужно принять философски — отбросить панику, уделить время себе и устроить своеобразный информационный детокс.