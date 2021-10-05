WhatsApp постепенно возвращается в штатный режим работы

Пало-Альто, 5 октября. Функции мессенджера WhatsApp после глобального сбоя в работе компании Facebook постепенно восстанавливаются. Пользователи снова могут обмениваться сообщениями.

Опция звонков через сервис по-прежнему остается недоступна. Свою работу также уже возобновили Facebook и Instagram, однако пользователи все еще отмечают замедленную скорость и частичные неполадки.

В компании подтвердили, что сотрудники работают над восстановлением сервисов. Однако пользователям придется набраться терпения, так как для полного возвращения к работе в штатном режиме понадобится какое-то время.

Официально подтвержденную причину произошедшего компания пока что не оглашала. Предполагается, что причиной сбоя стала ошибка инженеров при установке обновления.

Ранее на связь впервые вышел основатель Facebook Марк Цукерберг. Он извинился перед пользователями сервиса, отметив, что понимает, насколько высоко было доверие к ресурсам.