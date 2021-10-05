Цукерберг впервые вышел на связь после глобального сбоя Facebook

Вашингтон, 5 октября. Популярные американские сервисы Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова становятся доступны для пользователей. Об этом заявил глава компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

Он извинился перед пользователями Сети за цифровой коллапс, который длился около шести часов. В это время юзеры не могли пользоваться привычными сервисами. Это обстоятельство спровоцировало сбой в работе и других соцсетей, которые не выдержали такого большого количества запросов.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг в Facebook.

Forbes недавно объявил, что Марк Цукерберг на фоне сбоев потерял 6,6 миллиарда долларов. Это стало причиной перемещения предпринимателя на шестое место в списке самых богатых людей.