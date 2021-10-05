Руководство Twitter сообщило об устранении неполадок в работе соцсети

Москва, 5 октября. Пользователи Twitter больше не будут сталкиваться с проблемами при просмотре личных сообщений, которые возникли на фоне сбоя. Об этом сообщили в компании.

Служба поддержки устранила все неполадки, сейчас социальная сеть работает в прежнем режиме. Представители Twitter также объяснили, почему возник сбой.

«Иногда Twitter пользуется больше людей, чем обычно. Мы готовимся к таким моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. У некоторых из вас могли возникнуть проблемы при просмотре ответов и личных сообщений. Они уже устранены», — говорится в сообщении.

Facebook, а также его сервисы WhatsApp и Instagram ранее перестали работать. Член команды американской компании по восстановлению работы сервиса сообщил, что сбой связан с обновлением протокола динамической маршрутизации.