Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 03:11
02:58
Технологии
Интернет-омбудсмен Мариничев: сбои в работе соцсетей будут устранены менее чем через сутки
02:45
Технологии
Белый дом заинтересовался инцидентом с глобальным сбоем в сервисах Facebook
02:45
Технологии
Цукерберг впервые вышел на связь после глобального сбоя Facebook
02:14
Происшествия
Иностранец с сайта знакомств похитил отвергнувшую его петербурженку
02:00
Политика
Обозреватель Союстов: У Саакашвили отсутствуют бенефициары и в Грузии, и за ее пределами
01:54
Технологии
Руководство Twitter сообщило об устранении неполадок в работе соцсети
01:51
Технологии
Массовый обвал социальных сетей: что известно на данный момент
01:42
Технологии
Работа Instagram восстановлена после проблем с подключением
01:40
Технологии
Захарова сообщила о возобновлении работы Facebook
01:35
Технологии
Facebook возобновил работу после семичасового отключения
Все новости

Руководство Twitter сообщило об устранении неполадок в работе соцсети
Технологии
Руководство Twitter сообщило об устранении неполадок в работе соцсети
pixabay.com/PD

Москва, 5 октября. Пользователи Twitter больше не будут сталкиваться с проблемами при просмотре личных сообщений, которые возникли на фоне сбоя. Об этом сообщили в компании.

Служба поддержки устранила все неполадки, сейчас социальная сеть работает в прежнем режиме. Представители Twitter также объяснили, почему возник сбой.

«Иногда Twitter пользуется больше людей, чем обычно. Мы готовимся к таким моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. У некоторых из вас могли возникнуть проблемы при просмотре ответов и личных сообщений. Они уже устранены», — говорится в сообщении.

Facebook, а также его сервисы WhatsApp и Instagram ранее перестали работать. Член команды американской компании по восстановлению работы сервиса сообщил, что сбой связан с обновлением протокола динамической маршрутизации.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Руководство Twitter сообщило об устранении неполадок в работе соцсети
twitter сбой причина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru