Массовый обвал социальных сетей: что известно на данный момент

Вашингтон, 5 октября. Пользователи социальных сетей по всему миру сообщили о проблемах с работой сайтов и приложений популярных платформ. На данный момент специалисты занимаются восстановлением доступа.

Согласно данным сервиса Downdetector, первыми сбои начали отмечать американские пользователи WhatsApp, Facebook и Instagram. Сообщения поступили около 19:00 по московскому времени.

Следом почти сразу же было зафиксировано ограничение доступа в TikTok и «ВКонтакте». Позже появилась информация о некоторых сбоях в работе Telegram. Получал жалобы о проблемах в работе некоторых ресурсов и «Ростелеком».

На фоне сбоев в доступе к социальным сетям активизировались хакеры. Источники сообщали, что на одном из популярных форумов продавались данные более 1,5 млрд юзеров. Этот «слив» соцсети стал самым большим в истории. Потери были и зафиксированы у основателя Facebook Марка Цукерберга. Из-за сбоев работы компании он лишился 6,6 млрд долларов и опустился на шестое место в списке Forbes.

Российские пользователи при этом не остались без связи с внешним миром. Стабильно и без перебоев продолжала работать сотовая и городская связь, серьезных нарушений в работе Telegram также не было замечено.

Оперативно устранить неполадки у специалистов не получилось — работники американской компании Facebook физически не могли попасть в офис, поскольку у них отказали электронные пропуски. Позже группа экспертов отправилась в центр обработки данных в Калифорнии. Там сотрудники своими силами перезапускали сервера.

Причиной масштабного падения социальных сетей назвали проблемы с сетью. Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер принес свои извинения пользователям и сообщил, что специалисты делают все возможное для устранения неполадок.

Сразу же после этого заявления юзеры начали говорить об обвале социальных сетей, которые до этого момента работали. Так, сбой зафиксировали в Snapchat, Tinder, Telegram, Netflix, YouTube. Эксперты уверены, что к таким массовым обвалам соцсетей, которые не связаны с Facebook, привела активность пользователей. Они начали массово заходить на различные площадки, чтобы проверить их работу. На данный момент, как сообщили некоторые пользователи, доступ постепенно восстанавливается. Некоторые юзеры уже могут зайти в Facebook и Instagram.

Коллапс в работе Facebook стал самым массовым с 2008 года. Тогда пользователи не могли прогрузить свои страницы в социальной сети около суток. За последние 13 лет подобных коллапсов больше не происходило.