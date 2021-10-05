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Захарова сообщила о возобновлении работы Facebook

  /   Обновлено: 05 октября 2021 01:40
Технологии
Захарова сообщила о возобновлении работы Facebook
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 5 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова смогла войти в свой аккаунт в Facebook после длительного сбоя. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Пользователи американской соцсети на протяжении пяти часов не имели доступ к своим профилям. Сбой коснулся не только Facebook, Instagram и WhatsApp, но и не связанных с компанией сервисов.

Мария Захарова ранее подняла вопрос о необходимости создания отечественных сервисов и интернет-платформ. Она прокомментировала новость, что сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис из-за нерабочих электронных пропусков.

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