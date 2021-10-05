Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета

Нью-Йорк, 5 октября. Неизвестный пользователь за 15 минут до глобального сбоя в работе Facebook предупредил об этом событии, добавив, что скоро произойдет массовое отключение интернета.

Сообщение было опубликовано интернет-форуме 4chan.org. По его словам, в полдень по североамериканскому времени в мире отключится интернет, а до этого из строя начнут выходить социальные сети.

«Я работаю в крупной международной интернет-компании и слышу слухи о том, что произойдет массовое отключение интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета („чистая сеть“: интернет за исключением даркнета и глубокой сети). Это уже начинается. Мне жаль», — написал пользователь.

В понедельник 4 октября пользователи Facebook начали массово жаловаться на сбои в работе сайта. Вместе с этим неполадки произошли в большинстве известных мессенджеров и социальных сетях. По последним данным, работа Facebook была восстановлена. Известно, что Instagram также снова доступен для пользователей. Обе платформы находились в отключенном состоянии примерно семь часов.