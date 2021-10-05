Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 01:44
01:42
Технологии
Работа Instagram восстановлена после проблем с подключением
01:40
Технологии
Захарова сообщила о возобновлении работы Facebook
01:35
Технологии
Facebook возобновил работу после семичасового отключения
01:26
Технологии
Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета
01:16
Технологии
Сбой в Facebook связан с обновлением протокола динамической маршрутизации
01:10
Общество
Психолог Баранова посоветовала относиться к интернет-сбоям как к информационному детоксу
01:04
Общество
Специалист по безопасности в Сети объяснил, как не стать жертвой хакеров
01:01
Технологии
Пресс-служба «ВКонтакте»: сбоев в работе соцсети зафиксировано не было
00:47
Технологии
Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS
00:47
Общество
Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook
Все новости

Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета
Технологии
Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета
freepik.com  /  Designed by Freepik

Нью-Йорк, 5 октября. Неизвестный пользователь за 15 минут до глобального сбоя в работе Facebook предупредил об этом событии, добавив, что скоро произойдет массовое отключение интернета.

Сообщение было опубликовано интернет-форуме 4chan.org. По его словам, в полдень по североамериканскому времени в мире отключится интернет, а до этого из строя начнут выходить социальные сети.

«Я работаю в крупной международной интернет-компании и слышу слухи о том, что произойдет массовое отключение интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета („чистая сеть“: интернет за исключением даркнета и глубокой сети). Это уже начинается. Мне жаль», — написал пользователь.

В понедельник 4 октября пользователи Facebook начали массово жаловаться на сбои в работе сайта. Вместе с этим неполадки произошли в большинстве известных мессенджеров и социальных сетях. По последним данным, работа Facebook была восстановлена. Известно, что Instagram также снова доступен для пользователей. Обе платформы находились в отключенном состоянии примерно семь часов.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета
Facebook аноним сбои в работе отключение интернета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru