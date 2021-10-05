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Психолог Баранова посоветовала относиться к интернет-сбоям как к информационному детоксу

  /   Обновлено: 05 октября 2021 01:12
Общество
Психолог Баранова посоветовала относиться к интернет-сбоям как к информационному детоксу
slovodel.com

Москва, 5 октября. Ситуацию с ограничением доступа к социальным сетям стоит воспринимать спокойно и потратить свободное время на что-то полезное. Советы дала психолог Татьяна Баранова.

Пользователи по всему миру столкнулись с массовыми сбоями в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и WhatsApp и других платформ. На данный момент речь идет об ограничениях в работе 16 сервисов. В связи с этим некоторые юзеры начали беспокоиться.

Ряд пользователей заволновались о своих близких людях, когда поняли, что связь с ними непродолжительное время будет ограниченной. Однако, по словам Татьяны Барановой, эти переживания беспочвенны. На данный момент сотовая связь работает, пользоваться можно Telegram и «ВКонтакте». Кроме того, специалисты постепенно восстанавливают работу сервисов.

«Ни с кем не встретилась, кто бы сильно переживал по этому поводу. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого от соцсетей зависит работа, или при возможной потере информации. Однако сейчас об этом ничего не говорят, так что волнение точно стоит отложить», — отметила Баранова в беседе с ФАН.

Однозначно, как заметила психолог, в этой ситуации нужно отбросить панику. Стоит выдохнуть, дождаться официальной информации и поддерживать друг друга с помощью других источников связи.

«Посоветую больше отдыхать, проводить время вместе, использовать это время как информационный детокс», — резюмировала Баранова.

Недавно ситуацию с ограничением доступа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, люди смогли бы жить без Facebook — эта соцсеть вполне заменима. Он назвал потребность в американском сервисе «надуманной и искусственной».

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психология информационный детокс интернет зависимость
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