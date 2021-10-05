Работа Instagram восстановлена после проблем с подключением

Менло-Парк, 5 октября. Приложение Instagram снова доступно для пользователей по всему миру. Оно не работало в течение последних семи часов из-за серьезных неполадок.

У платформы наблюдается значительный рост трафика. Однако, по последним данным, мессенджер WhatsApp пока находится в неисправном состоянии. Его пользователи не могут отправлять сообщения.

Неполадки в работе популярных мессенджеров и социальных сетей произошли в понедельник 4 октября. Сбои продолжались около семи часов. При этом один из анонимных пользователей, представившись сотрудником международной интернет-компании заявил, что людей ожидает полномасштабное отключение интернета.