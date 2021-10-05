Специалист по безопасности в Сети объяснил, как не стать жертвой хакеров

Легкой жертвой для хакеров и киберпреступников являются не только пользователи с однообразными паролями. Полностью защитить свои данные от несанкционированного доступа злоумышленников поможет двухфакторная аутентификация. Об этом в беседе с ФАН рассказал программист, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

На фоне самого масштабного сбоя Facebook и WhatsApp многие пользователи всерьез задумались об уязвимости своих данных. Сергей Вакулин раскрыл простой способ защиты аккаунтов в Сети.

«После того, как все починят, могу порекомендовать пользователям пройти в свою историю активности и посмотреть ее. Если они заподозрят, что в их аккаунт кто-то вломился, то можно, конечно, кое-что предпринять, если подключена двухфакторная аутентификация, — поделился специалист. — У меня во всех социальных сетях и мессенджерах включена двухфакторная аутентификация. Зная мои логин или пароль, никто не войдет в мой аккаунт».

Двухфакторная аутентификация в комбинации с многозначным и сложным паролем являются самым надежным способом обезопасить себя в интернете, подчеркивает специалист.

instagram.com / @_darkprism_

Вакулин ранее обратил внимание, что вскоре после «падения» соцсетей у сотрудников корпорации Facebook перестали работать цифровые пропуска. Как сообщают СМИ, люди просто не могли попасть в офисные здания, чтобы начать разбираться в проблеме. Эксперт предположил, что виной всему — массированная хакерская атака.