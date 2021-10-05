Facebook возобновил работу после семичасового отключения

Менло-Парк, 5 октября. Социальная сеть Facebook возобновила свою работу. Сайт не работал в течение семи последних часов. У платформы зафиксирован резкий рост трафика.

По последним данным, почти все прочие социальные сети и мессенджеры также вернулись к жизни. Однако пользователи WhatsApp по-прежнему не могут отправлять сообщения.

Масштабный сбой в работе Facebook был зафиксирован в понедельник 4 октября. По данным сервиса Downdetector, это был крупнейший сбой в работе социальной сети. Последний раз такие проблемы случались в 2008 году. Тогда платформа оказалась недоступной около суток.

На фоне сбоев Facebook глава компании Марк Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов. После этого он опустился на шестое мест ов рейтинге Forbes самых богатых людей планеты.