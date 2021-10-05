Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 01:43
01:40
Технологии
Захарова сообщила о возобновлении работы Facebook
01:35
Технологии
Facebook возобновил работу после семичасового отключения
01:26
Технологии
Анонимный пользователь перед сбоями в Facebook предупредил о массовом отключении интернета
01:16
Технологии
Сбой в Facebook связан с обновлением протокола динамической маршрутизации
01:10
Общество
Психолог Баранова посоветовала относиться к интернет-сбоям как к информационному детоксу
01:08
Технологии
Работа Instagram восстановлена после проблем с подключением
01:04
Общество
Специалист по безопасности в Сети объяснил, как не стать жертвой хакеров
01:01
Технологии
Пресс-служба «ВКонтакте»: сбоев в работе соцсети зафиксировано не было
00:47
Технологии
Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS
00:47
Общество
Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook
Все новости

Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS

  /   Обновлено: 05 октября 2021 01:19
Технологии
Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS
pixabay.com  /  NajiHabib

Москва, 5 октября. Пользователи по всему миру испытывают проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. По мнению специалиста SafeNet Игоря Бедерова, причиной является проблема с системой DNS.

По его словам, она используется для преобразования большого IP-адреса сайта в понятный пользователю текст ссылки. Предположение о неисправности системы DNS исходит из того, что при посещении сайта по IP-адресу он работает, а по доменному имени — нет, сообщил Бедеров РИА Новости.

Ранее портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании различных сбоев интернет-ресурсов, зафиксировал множественные жалобы пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp со всего мира на проблемы с доступом к ресурсам. Большая часть из них поступила из США, Великобритании, Канады и некоторых стран Европы.

В настоящий момент специалисты компании активно работают над устранением неполадок. Ранее поступило сообщение, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис. Причиной были нерабочие электронные пропуски из-за массового сбоя в компании.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS
Facebook Бедеров массовый сбой причина сбоя safenet
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru