Специалист SafeNet Бедеров посчитал причиной обвала сервисов Facebook проблему с DNS

Москва, 5 октября. Пользователи по всему миру испытывают проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. По мнению специалиста SafeNet Игоря Бедерова, причиной является проблема с системой DNS.

По его словам, она используется для преобразования большого IP-адреса сайта в понятный пользователю текст ссылки. Предположение о неисправности системы DNS исходит из того, что при посещении сайта по IP-адресу он работает, а по доменному имени — нет, сообщил Бедеров РИА Новости.

Ранее портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании различных сбоев интернет-ресурсов, зафиксировал множественные жалобы пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp со всего мира на проблемы с доступом к ресурсам. Большая часть из них поступила из США, Великобритании, Канады и некоторых стран Европы.

В настоящий момент специалисты компании активно работают над устранением неполадок. Ранее поступило сообщение, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис. Причиной были нерабочие электронные пропуски из-за массового сбоя в компании.