Пушков указал на заменимость Facebook после сбоев в работе соцсети

Москва, 5 октября. Люди смогли бы жить без Facebook, эта соцсеть вполне заменима. Об этом в Telegram заявил сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал цифровой коллапс, который возник на фоне сбоев в работе Facebook. Пушков назвал потребность в американском сервисе «надуманной и искусственной».

«Даже если бы Facebook вдруг исчез, мир не рухнул бы и продолжал бы идти своим путем. И выяснилось бы, что можно жить и без Facebook, и что его можно заменить, и что вообще это надуманная искусственная потребность. И все очень быстро бы забылось и покрылось бы виртуальным, но бесконечно прочным пеплом ушедшего времени», — написал сенатор.

Известный киберэксперт и хакер Александр Варской ранее назвал возможную атаку на Facebook самой мощной в истории. Во время сбоя личные данные 1,5 миллиарда пользователей оказались под ударом.