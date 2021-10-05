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Пушков указал на заменимость Facebook после сбоев в работе соцсети

  /   Обновлено: 05 октября 2021 01:20
Общество
Пушков указал на заменимость Facebook после сбоев в работе соцсети
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 5 октября. Люди смогли бы жить без Facebook, эта соцсеть вполне заменима. Об этом в Telegram заявил сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал цифровой коллапс, который возник на фоне сбоев в работе Facebook. Пушков назвал потребность в американском сервисе «надуманной и искусственной».

«Даже если бы Facebook вдруг исчез, мир не рухнул бы и продолжал бы идти своим путем. И выяснилось бы, что можно жить и без Facebook, и что его можно заменить, и что вообще это надуманная искусственная потребность. И все очень быстро бы забылось и покрылось бы виртуальным, но бесконечно прочным пеплом ушедшего времени», — написал сенатор.

Известный киберэксперт и хакер Александр Варской ранее назвал возможную атаку на Facebook самой мощной в истории. Во время сбоя личные данные 1,5 миллиарда пользователей оказались под ударом.

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