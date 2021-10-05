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Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook
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Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook

  /   Обновлено: 05 октября 2021 00:52
Общество
Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook
pexels.com  / 

Крупнейший за последние годы сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp мог быть массовой хакерской атакой. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ФАН поделился программист, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

На такую мысль эксперта натолкнул тот факт, что вскоре после «падения» соцсетей у сотрудников компании Facebook перестали работать цифровые пропуска. Об этом ранее сообщали мировые СМИ: люди просто не могли попасть в офисные здания, чтобы начать разбираться в проблеме.

Массированная атака: эксперт по кибербезопасности Вакулин объяснил многочасовой сбой Facebook
instagram.com  / @_darkprism_

«Могу предположить, что это не просто сбой в [работе] Facebook и WhatsApp, а массированная атака. Тем более я такое действительно впервые вижу. Обычно хакеры балуются только сайтами, но кто-то решил «покрашить» их пропускную систему», — отметил Сергей Вакулин.

По его мнению, сделать это можно было и удаленно: когда хакер получает доступ к определенному компьютеру, система безопасности устройства как раз блокирует попытки. Однако обойти ее все же можно: получить в распоряжение компьютер и взломать систему электронных замков.

Причиной масштабного «слива» данных пользователей Facebook и WhatsApp могли стать действия обиженных сотрудников. Такое мнение ранее высказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

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