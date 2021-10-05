Пользователи YouTube сообщили о неполадках в работе видеосервиса

Москва, 5 октября. В работе видеосервиса YouTube произошли сбои. Соответствующей информацией поделился портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Количество жалоб от пользователей по всему миру резко возросло за последний час. На данный момент YouTube располагается в красной зоне мониторинг-сервиса.

«Отчеты пользователей указывают на проблемы у YouTube», — говорится в сообщении на портале.

В понедельник, 4 октября, произошел массовый сбой в работе сервисов компании Facebook. Проблемы наблюдались у пользователей одноименной соцсети, Instagram и WhatsApp. Позднее «цифровой апокалипсис» затронул Telegram, Twitter, Gmail. TikTok, Snapchat, Zoom и Tinder. Кроме того, недавно стало известно, что «упал» стриминговый сервис Netflix.

Тем временем российские пользователи веселят друг друга смешными мемами на фоне падения социальных сетей. ФАН собрал самые смешные фотожабы.