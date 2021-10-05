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Киберэксперт Власов допустил, что обиженные сотрудники Facebook могли «слить» базы данных

  /   Обновлено: 05 октября 2021 00:43
Общество
Киберэксперт Власов допустил, что обиженные сотрудники Facebook могли «слить» базы данных
pixabay.com  / 

Причиной масштабного «слива» данных пользователей Facebook и WhatsApp могли стать действия обиженных сотрудников. Такое мнение высказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По мнению специалиста, вероятность того, что к сбою причастны хакеры, невелика.

«Коллеги-эксперты сходятся во мнении, что происходила перенастройка системы и что-то пошло не так. Были уничтожены адреса, многие не смогли получить доступ к аккаунтам. Это подтверждается тем, что произошли сбои во внутренних системах этих компаний», — считает Власов.

Киберэксперт Власов допустил, что причиной «слива» данных Facebook стали обиженные сотрудники
flickr.com  / www.thoughtcatalog.com

Он отмечает, что такая ситуация возможна при перенастройках внутренних систем. Кто-то из сотрудников мог просто не доглядеть. По его мнению, утечка данных произошла раньше сбоя Facebook. Два события, может быть, не связаны друг с другом, они просто переплелись в сознании людей.

«Из любых систем утекают данные с пугающей регулярностью. Те, кто занимаются расследованием таких преступлений, сходятся во мнении, что вряд ли это хакерские атаки. Но исключать этого нельзя. Скорее это «сливы» обиженных работодателем людей или просто инсайдеров, которые проникли внутрь компании с целью заработать», — допускает киберэксперт.

Власов призвал интернет-пользователей ответственно подходить к защите персональных данных в Сети, а также регулярно обновлять пароли в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее киберэксперт Сергей Вакулин в комментарии ФАН подчеркнул, что беспокоиться стоит тем пользователям социальных сетей, у которых в аккаунтах был назначен простой, а значит, небезопасный пароль. Он крайне не рекомендует ставить дату рождения и имя в качестве пароля.

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