Российские пользователи Twitter веселят друг друга мемами на фоне падения соцсетей

Москва, 5 октября. Пользователи социальных сетей столкнулись с масштабным отключением сервисов 4 октября. В связи с этим ФАН собрал самые смешные мемы, которыми юзеры веселят друг друга.

Ограничение доступа фиксируется в Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и Whatsapp. Длительное время «держались» Twitter и Telegram. Однако сбои не обошли и их — некоторые пользователи сообщают о проблемах с загрузкой комментариев и картинок. Но именно эти площадки стали местом для распространения шуток и мемов по поводу сложившейся ситуации.

Pr Scr twitter.com / @aoi_ame

Одной из самых «залайканных» фотожаб стало изображение планшета. На нем вместо привычной заставки рабочего стола идет трансляция балета «Лебединое озеро». Такой метод использовался в Советском Союзе на телевидении, когда из жизни уходил кто-то из руководителей страны.

Prt Scr twitter.com / @rocknrolla851

Популярными стали картинки, на которых Twitter и Telegram изображены победителями, глумящимися над своими сородичами. Так, они изображены мальчиком, который качается на качелях, пока все пытаются потушить пожар; молодым человеком, фотографирующимся на фоне свежей могилы с изображением других соцсетей и даже мужчиной, которому целуют руки Instagram, TikTok, Facebook и остальные платформы.

Pr Scr twitter.com / @PrettyVsvitere

Свою эксклюзивную шутку выдал создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он выложил опрос и предложил выбрать между полной блокировкой Telegram в России и временной остановкой работы Facebook, WhatsApp и Instagram. Это произошло на фоне того, что среди указанного списка коллапс не задел только Telegram.

После четырех часов сбоя глава технической службы Facebook Майк Шрепфер обратился к пользователям. По его словам, причиной масштабного падения стали проблемы с сетью. Специалисты работают над тем, чтобы оперативно их устранить.