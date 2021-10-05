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«Цифровой апокалипсис» добрался до стриминга Netflix

  /   Обновлено: 05 октября 2021 01:20
Технологии
«Цифровой апокалипсис» добрался до стриминга Netflix
pixabay.com

Москва, 5 октября. Пользователи Netflix жалуются на некорректную работу стримингового сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector.

Количество жалоб резко увеличилось в последнее время. Еще недавно Netflix находился в желтой зоне мониторинг-сервиса, но сейчас оказался в красной.

В понедельник, 4 октября, пользователи Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter и TikTok сообщили о неполадках в работе сервисов. В основном на проблемы жалуются жители США, Великобритании, Франции и Канады. Первые сообщения о «цифровом апокалипсисе» появились после 18:00 по Москве.

Сбой в работе социальных сетей стал самым масштабным за последние 13 лет. Известный киберэксперт Александр Варской считает, что эта ситуация войдет в историю.

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netflix сбои downdetector
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