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Домен Facebook продают в интернете на фоне сбоев в соцсетях

  /   Обновлено: 05 октября 2021 00:05
Общество
Домен Facebook продают в интернете на фоне сбоев в соцсетях
flickr.com  /  Stock Catalog

Вашингтон, 5 октября. Один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси заинтересовался информацией о продаже домена Facebook на портале Whois.

Джек Дорси опубликовал на своей странице в Twitter объявление, в котором один из пользователей выставил на продажу домен facebook.com, который принадлежит одноименной американской компании. Дорси с интересом отреагировал на данную публикацию и выразил желание купить домен.

«Сколько?» — задался вопросом один из основателей социальной сети Twitter.

По информации портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-сервисов, пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok и Snapchat. Первые сообщения о «цифровом апокалипсисе» появились после 18:00 по московскому времени. В основном выражают свое недовольство юзеры из США, Канады, Великобритании и Франции. Специалисты компании Facebook пытаются вручную перезапустить серверы.

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