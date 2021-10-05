Домен Facebook продают в интернете на фоне сбоев в соцсетях

Вашингтон, 5 октября. Один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси заинтересовался информацией о продаже домена Facebook на портале Whois.

Джек Дорси опубликовал на своей странице в Twitter объявление, в котором один из пользователей выставил на продажу домен facebook.com, который принадлежит одноименной американской компании. Дорси с интересом отреагировал на данную публикацию и выразил желание купить домен.

«Сколько?» — задался вопросом один из основателей социальной сети Twitter.

По информации портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-сервисов, пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok и Snapchat. Первые сообщения о «цифровом апокалипсисе» появились после 18:00 по московскому времени. В основном выражают свое недовольство юзеры из США, Канады, Великобритании и Франции. Специалисты компании Facebook пытаются вручную перезапустить серверы.