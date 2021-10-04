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Войдет в историю: киберэксперт Варской назвал коллапс Facebook «демонстрацией возможностей» хакеров

  /   Обновлено: 05 октября 2021 00:04
Общество
Войдет в историю: киберэксперт Варской назвал коллапс Facebook «демонстрацией возможностей» хакеров
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Сбой социальной сети Facebook стал самым масштабным с 2008 года. За последние 13 лет могло показаться, что американская соцсеть способна обеспечить безопасность данных своих пользователей. Как показывает сложившаяся ситуация, корпорации еще есть над чем работать. Если подтвердится, что причиной крушения Facebook стала DDoS-атака, то это войдет в историю, считает известный киберэксперт и хакер Александр Варской.

Согласно предварительным данным, произошла массовая утечка личных данных пользователей социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp. Под ударом оказались 1,5 млрд аккаунтов. Таких крупных утечек в истории корпорации еще не было.

«Войдет в историю»: киберэксперт Варской назвал коллапс Facebook «демонстрацией возможностей» хакеров
pixabay.com  / 

Эксперты по кибербезопасности пока не могут назвать точную причину инцидента. Известный хакер Александр Варской выдвинул предположение, что социальная сеть стала жертвой массированной DDoS-атаки.

«Если это DDoS-атака, то она войдет в историю, безусловно. Потому что она, возможно, самая мощная», — заявил Варской в комментарии ФАН.

По его словам, это является своеобразной демонстрацией возможностей хакеров. При этом эксперт допускает, что масштабный сбой и утечка данных могут привести к оттоку пользователей из Facebook и WhatsApp. Разочарованные пользователи могут переориентироваться на альтернативные соцсети и мессенджеры, в том числе и российские.

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