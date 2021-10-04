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Пользователи Gmail сообщили о сбое в работе сервиса

  /   Обновлено: 04 октября 2021 23:49
Технологии
Пользователи Gmail сообщили о сбое в работе сервиса
wikipedia.org  /  Google Inc./Общественное достояние

Москва, 4 октября. В работе фирменного почтового сервиса Google Gmail произошел массовый сбой. Об этом сообщил портал Downdetector.

Проблемы с доступом к почтовому ящику или ряду его функций испытывают пользователи по всему миру. В основном на неполадки в работе сервиса жалуются юзеры из США и Великобритании, а также из Канады, Франции и других стран.

Ранее также были зафиксированы сбои в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter. Точная причина произошедшего «цифрового апокалипсиса» на данный момент неизвестна, однако падение соцсетей стало самым продолжительным для компании Facebook с 2008 года. В 2019 году аналогичную проблему удалось решить в течение часа.

Компания Facebook уже отправила группу сотрудников в один из своих центров обработки данных в Калифорнии. Специалисты намерены перезапустить серверы.

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