Глава техслужбы Facebook Шрепфер сделал заявление после глобального падения соцсети

Вашингтон, 4 октября. Причиной масштабного падения Facebook стала проблема с сетью. Такое заявление сделал глава технической службы социальной сети Майк Шрепфер.

Проблемы с доступом в Facebook на данный момент продолжается. Специалисты работают над тем, чтобы оперативно их устранить.

«Искренние извинения перед всеми, на кого повлиял сбой в работе сервисов Facebook. У нас возникли сетевые проблемы», — заявил Шрепфер.

Пользователи по всему миру сообщили об ограничениях в работе некоторых социальных сетей. Примерно в 19:00 по московскому времени стабильная работа Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и Whatsapp прервалась.