Сотрудники американской компании Facebook вынуждены общаться по СМС из-за сбоя систем

Вашингтон, 4 октября. Корпоративный софт компании Facebook перестал работать из-за глобального сбоя систем. Сотрудники вынуждены общаться друг с другом по электронной почте и СМС.

Сбой в работе популярных соцсетей произошел несколько часов назад. Пользователи по всему миру жалуются на отсутствие доступа к своим аккаунтам, сообщили СМИ.

Сотрудники Facebook пока не могут попасть в офис компании, так как этих электронные пропуска перестали работать. В связи с этим оценить масштабы сетевого коллапса пока не удается.