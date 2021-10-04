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Сотрудники американской компании Facebook вынуждены общаться по СМС из-за сбоя систем
Технологии
Сотрудники американской компании Facebook вынуждены общаться по СМС из-за сбоя систем
pixabay.com

Вашингтон, 4 октября. Корпоративный софт компании Facebook перестал работать из-за глобального сбоя систем. Сотрудники вынуждены общаться друг с другом по электронной почте и СМС.

Сбой в работе популярных соцсетей произошел несколько часов назад. Пользователи по всему миру жалуются на отсутствие доступа к своим аккаунтам, сообщили СМИ.

Сотрудники Facebook пока не могут попасть в офис компании, так как этих электронные пропуска перестали работать. В связи с этим оценить масштабы сетевого коллапса пока не удается.

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Facebook сбой общение
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