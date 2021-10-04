Сбой в работе Facebook и его сервисов продолжается уже больше четырех часов

Вашингтон, 4 октября. Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp уже дольше четырех часов не могут войти в свои аккаунты. Это связано с глобальным сбоем работы популярных соцсетей.

Причина проблемы пока не выяснена. Сотрудники американской компании Facebook пока не могут попасть в офис, чтобы заняться устранением неполадок. Это связано с нерабочими электронными пропусками.

Специалисты фирмы недавно сообщили The New York Times, что кибератака вряд ли могла стать причиной сбоя. Это объясняется тем, что одна атака не может нарушить функционирование сразу всех систем.