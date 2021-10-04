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The New York Times: кибератака является маловероятной причиной сбоя работы соцсетей
Технологии
The New York Times: кибератака является маловероятной причиной сбоя работы соцсетей
pixabay.com

Вашингтон, 4 октября. Кибератака с меньшей долей вероятности могла стать причиной глобального сбоя работы популярных соцсетей. Об этом заявили представители американской компании Facebook.

Специалисты пояснили, что одна хакерская атака не может повлиять сразу на все системы. Это связано с тем, что работа приложений организована на основе различающихся технологий, передает The New York Times.

«Два члена службы безопасности Facebook... заявили, что проблемы вряд ли вызвала кибератака», — говорится в сообщении на сайте газеты.

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Facebook кибератака причина сбои
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