The New York Times: кибератака является маловероятной причиной сбоя работы соцсетей

Вашингтон, 4 октября. Кибератака с меньшей долей вероятности могла стать причиной глобального сбоя работы популярных соцсетей. Об этом заявили представители американской компании Facebook.

Специалисты пояснили, что одна хакерская атака не может повлиять сразу на все системы. Это связано с тем, что работа приложений организована на основе различающихся технологий, передает The New York Times.