CNBC: коллапс Facebook стал самым серьезным с 2008 года

Вашингтон, 4 октября. В 2008 году пользователи не могли прогрузить свои страницы в социальной сети Facebook около суток. За последние 13 лет подобных коллапсов больше не происходило.

Глобальный сбой произошел 4 октября вечером по московскому времени в нескольких социальных сетях. Так, некоторые функции стали недоступны пользователям Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и Whatsapp.

По данным CNBC, в 2008 году в Facebook произошел масштабный сбой, который лишил юзеров общения в соцсети на сутки. Неполадки, которые возникли несколько часов назад, стали самыми худшими с того времени.