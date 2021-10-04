Дуров устроил опрос о необходимости Telegram в России на фоне сбоев в работе соцсетей

Москва, 4 октября. Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров организовал опрос среди пользователей Сети. Он решил проверить, как российские юзеры относятся к Telegram.

Предприниматель и программист спросил, что бы предпочли пользователи. Он предложил выбрать между полной блокировкой Telegram в России и временной остановкой работы Facebook, WhatsApp и Instagram.

Более 85 процентов участников опроса проголосовали против полного прекращения работы Telegram. Взамен они готовы на несколько часов лишиться доступа к другим сервисам.

Пользователи Сети по всему миру ранее начали массово сообщать о сбоях в работе популярных мессенджеров и соцсетей. В списке оказались Twitter, Facebook, а также его продукты Instagram и WhatsApp, TikTok и другие. Сотрудники Facebook пока не могут оценить масштабы проблемы, так как не имеют возможности попасть в офис из-за нерабочих электронных пропусков.