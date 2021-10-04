Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 00:13
00:07
Общество
Программист Вакулин рассказал, чьи данные могли «слить» при сбое Facebook
00:05
Общество
Домен Facebook продают в интернете на фоне сбоев в соцсетях
00:04
Технологии
Пользователи по всему миру сообщили о неполадках в работе Snapchat
00:02
Общество
Юрист Мамина сообщила о новых законах, на которые россиянам стоит обратить внимание
23:55
Общество
Войдет в историю: киберэксперт Варской назвал коллапс Facebook «демонстрацией возможностей» хакеров
23:49
Общество
На фоне утечки данных: как Facebook перестал работать и в чем причина сбоя
23:46
Технологии
Личные данные более 1,5 миллиарда пользователей Facebook оказались в руках мошенников
23:38
Технологии
Пользователи Gmail сообщили о сбое в работе сервиса
23:36
Технологии
Глава техслужбы Facebook Шрепфер сделал заявление после глобального падения соцсети
23:33
Технологии
NYT: специалисты Facebook попытаются вручную перезапустить серверы на фоне глобального сбоя
Все новости

Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей

  /   Обновлено: 04 октября 2021 22:57
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 4 октября. Глобальные сбои в работе соцсетей дают ответ на вопрос о необходимости создания российских интернет-платформ и сервисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала пост репортера The New York Times Ширы Френкель. Та сообщила, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис, так как их электронные пропуска не работают. В связи с этим работники компании пока не могут оценить масштабы проблемы и устранить ее.

«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», — отреагировала Захарова на это сообщение в своих соцсетях.

Бывший сотрудник ЦРУ, американский технический специалист Эдвард Сноуден ранее заявил, что мир без соцсетей всего за один день стал «здоровее». Он назвал «таинственным» отключение Facebook и Instagram. Пользователи популярных сервисов и мессенджеров по всему миру не могут войти в свои профили.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
Facebook захарова сбои
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru