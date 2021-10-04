Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей

Москва, 4 октября. Глобальные сбои в работе соцсетей дают ответ на вопрос о необходимости создания российских интернет-платформ и сервисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала пост репортера The New York Times Ширы Френкель. Та сообщила, что сотрудники Facebook не могут попасть в офис, так как их электронные пропуска не работают. В связи с этим работники компании пока не могут оценить масштабы проблемы и устранить ее.

«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», — отреагировала Захарова на это сообщение в своих соцсетях.

Бывший сотрудник ЦРУ, американский технический специалист Эдвард Сноуден ранее заявил, что мир без соцсетей всего за один день стал «здоровее». Он назвал «таинственным» отключение Facebook и Instagram. Пользователи популярных сервисов и мессенджеров по всему миру не могут войти в свои профили.