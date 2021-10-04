Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта

Москва, 4 октября. Актер Алексей Кравченко, сыгравший Калину в фильме «Шугалей-3. Возвращение», ответил на вопрос, кому стоит посмотреть картину о социологе Максиме Шугалее.

Кравченко сыграл бойца с позывным Калина, обладающего моральной и физической силой. Артисту удалось создать образ человека, который не будет пасовать ни на секунду в борьбе за справедливость. Перевоплощение актера выглядит очень убедительно, поскольку он служил в морфлоте и, по его же словам, еще не растерял закалку.

Участие актера в «Шугалее-3» стало сюрпризом, который создатели приключенческого боевика преподнесли зрителям. Исполнитель роли Калины смог попасть в проект благодаря знакомству с продюсером ленты Сергеем Щегловым. Кравченко работал с ним над многими картинами, ставшими впоследствии хитами, пишет «Слово и Дело».

Актер, как и многие россияне, по достоинству оценил фильм о возвращении Шугалея на родину и последующих приключениях ученого в Египте. Артист также ответил на вопрос, кому непременно стоит посмотреть «Шугалея-3».

«Всем, кто сомневается, что в России есть герои!» — констатировал Кравченко.

Ранее актриса Екатерина Решетникова поделилась впечатлениями от съемок в заключительной части трилогии об ученом-социологе, который провел почти два года в ливийском плену. Артистка назвала Максима Шугалея «настоящим мужчиной и героем».