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Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей

  /   Обновлено: 04 октября 2021 22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
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Нью-Йорк, 4 октября. Работники американской компании Facebook физически не имеют возможности попасть в офис, поскольку у них не работают электронные пропуски на фоне массового сбоя в работе соцсетей.

Соответствующее заявление сделала репортер известной газеты The New York Times Шира Френкель, на ее пост в понедельник сослалось издание «Код Дурова». По словам американской журналистки, сотрудники Facebook не могут даже оценить масштаб неполадок из-за проблемы с пропусками. Как передали в газете, в офисном здании полностью не работает пропускная система.

Глобальные неполадки в работе произошли практически во всех социальных сетях и приложениях. По сообщениям пользователей, сбои в функционировании затронули Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber, TikTok, Facebook, Instagram и Whatsapp.

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