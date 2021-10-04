Банги, 4 октября. Жители столицы ЦАР собрались в центральном районе (PK0 или нулевой километр. — Прим. ФАН), чтобы поддержать внешнюю политику президента Фостен-Арканжа Туадера, направленную на снятие оружейного эмбарго.

По данным местных СМИ, присутствовавшие на акции центральноафриканцы скандировали лозунги об отмене ограничений на поставки наступательных средств и военной техники в страну.

«ЦАР нуждается в мире и спокойном развитии. Наша доблестная армия, несмотря на все прилагаемые усилия, не может в полной мере действовать против спонсируемых Западом боевиков из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Поэтому санкции со стороны ООН только вредят, хоть и декларируется обратное», — заявила участница митинга Асана Гбамба.

По мнению другого жителя Банги, Антуана Каяма, все присутствующие активно поддерживают внешнюю политику главы страны, так как последний заинтересован в возвращении мира и стабильности при поступательном развитии государственных институтов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Президент Туадера заявил всему миру, что республика способна выбраться из той ямы, в которую ее когда-то загнали. Но нам постоянно вставляют палки в колеса — лживыми заявлениями в СМИ, ограничениями на поставки вооружения и техники. Поэтому необходимо снять санкции», — сказал он.

Ранее премьер-министр Анри-Мари Дондра провел встречу с заместителем представителя генерального секретаря ООН в ЦАР Дениз Браун, во время которой обсудил возможность отмены ограничительных мер в отношении правительства Банги.