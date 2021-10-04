Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:40
22:37
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Все новости

Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
youtube.com  /  TheWikiLeaksChannel

Москва, 4 октября. Мир всего за один день стал более «здоровым» местом. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский технический специалист Эдвард Сноуден в Twitter.

Он прокомментировал глобальные сбои в популярных соцсетях. Отключения Facebook и Instagram Сноуден назвал «таинственными».

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», — написал бывший агент ЦРУ.

Пользователи Сети ранее начали активно сообщать о сбоях в работе популярных мессенджеров и соцсетей. Проблемы возникли с WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok и другими сервисами. Юзеры не могут войти в свои аккаунты, отправить сообщения или обновить ленту новостей. Руководство компаний пока никак не комментируют происходящее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
сноуден соцсети сбои
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru