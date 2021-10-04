Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей

Москва, 4 октября. Мир всего за один день стал более «здоровым» местом. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский технический специалист Эдвард Сноуден в Twitter.

Он прокомментировал глобальные сбои в популярных соцсетях. Отключения Facebook и Instagram Сноуден назвал «таинственными».

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом», — написал бывший агент ЦРУ.

Пользователи Сети ранее начали активно сообщать о сбоях в работе популярных мессенджеров и соцсетей. Проблемы возникли с WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok и другими сервисами. Юзеры не могут войти в свои аккаунты, отправить сообщения или обновить ленту новостей. Руководство компаний пока никак не комментируют происходящее.