Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:40
22:37
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Все новости

Новые жильцы квартиры Караченцова попросили его вдову вывести личные вещи актера

  /   Обновлено: 04 октября 2021 21:35
Шоу-бизнес
Новые жильцы квартиры Караченцова попросили его вдову вывести личные вещи актера
wikimedia.org

Москва, 4 октября. Заслуженная артистка России Людмила Поргина сдала в Москве квартиру покойного Николая Караченцова и теперь не знает, как распорядиться его личными вещами.

Квартира покойного Николая Караченцова находится в правительственном доме в центре Москвы. Людмила Поргина после смерти знаменитого супруга решила жить на даче, а жилье сдала. Квартиросъемщики попросили вдову актера забрать все его вещи.

«Им не нужны личностные вещи. Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты», — цитирует «Собеседник» заявление Поргиной.

Актриса рассказала, что в квартире живут люди из посольства Голландии. Поргина решила сдать жилье, чтобы оно не пустовало. После смерти мужа она практически там не появлялась. В беседе с журналистами заслуженная артистка России призналась, что хорошо себя чувствует за городом.

Поргина надеется, что ведущая Первого канала Наталья Барбье поможет ей решить вопрос с вещами Николая Караченцова. Она рассчитывает, что на ее даче появился комната, где можно будет оставить наследие супруга.

Людмила Поргина недавно отреагировала на скандал вокруг режиссера Константина Богомолова и его жены Ксении Собчак. Актриса считает, что в современном искусстве пора вводить цензуру.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Новые жильцы квартиры Караченцова попросили его вдову вывести личные вещи актера
квартира караченцов наследство поргина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru