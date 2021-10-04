Новые жильцы квартиры Караченцова попросили его вдову вывести личные вещи актера

Москва, 4 октября. Заслуженная артистка России Людмила Поргина сдала в Москве квартиру покойного Николая Караченцова и теперь не знает, как распорядиться его личными вещами.

Квартира покойного Николая Караченцова находится в правительственном доме в центре Москвы. Людмила Поргина после смерти знаменитого супруга решила жить на даче, а жилье сдала. Квартиросъемщики попросили вдову актера забрать все его вещи.

«Им не нужны личностные вещи. Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты», — цитирует «Собеседник» заявление Поргиной.

Актриса рассказала, что в квартире живут люди из посольства Голландии. Поргина решила сдать жилье, чтобы оно не пустовало. После смерти мужа она практически там не появлялась. В беседе с журналистами заслуженная артистка России призналась, что хорошо себя чувствует за городом.

Поргина надеется, что ведущая Первого канала Наталья Барбье поможет ей решить вопрос с вещами Николая Караченцова. Она рассчитывает, что на ее даче появился комната, где можно будет оставить наследие супруга.

Людмила Поргина недавно отреагировала на скандал вокруг режиссера Константина Богомолова и его жены Ксении Собчак. Актриса считает, что в современном искусстве пора вводить цензуру.