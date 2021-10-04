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Стриминг Okko выпустит экранизацию детектива братьев Стругацких
Общество
Стриминг Okko выпустит экранизацию детектива братьев Стругацких
ТАСС  /  Артем Геодакян

Москва, 4 октября. Компания «Медиаслово» и стриминговый сервис Okko экранизируют фантастический роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике», сообщили в пресс-службе онлайн-площадки.

Культовый роман «Жук в муравейнике», увидевший свет в 1979 году, является второй книгой трилогии о жизни Максима Каммерера. Яркий персонаж Стругацких также появлялся в книгах «Обитаемый остров» и «Волны гасят ветер».

Это не первая работа писательского тандема, которую экранизировали. Российские кинематографисты за последние десятилетия поставили несколько успешных фильмов, в их числе «Сталкер» (1979), «Дни затмения» (1988), «Трудно быть богом» (2013), «Чародеи» (1982).

Ранее режиссер блокбастера «Вечные» Хлоя Чжао заявила о желании снять новую часть «Звездных войн». До этого с Lucasfilm работали другие постановщики Marvel — Джон Фавро и Тайка Вайтити.

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