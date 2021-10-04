Адвокат Бенхин выяснил, что покойная жена Шаляпина не была миллионершей

Москва, 4 октября. Звездный адвокат Александр Бенхин провел собственное расследование и узнал, что жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис на самом деле не была так богата, как пишут СМИ.

Бенхин выяснил, что на имя ныне покойной Девис зарегистрированы две адвокатские конторы, находящиеся в Оттаве и Торонто. Адвокат позвонил в оба офиса, но ему ответила одна и та же женщина. Правозащитник сделал вывод, что номинально у жены певца Прохора Шаляпина была одна компания, а из второго офиса шла переадресация звонка с одного телефона на другой.

«Судя по фотографиям ее офисов, переадресациям телефонов, наличию одного помощника, слухи о том, что у нее сеть контор, и что она мультимиллионерша преувеличены. Она очень неплохо зарабатывала, думаю, от 200 до 300 тысяч долларов в год, но это не десятки миллионов, о которых говорят СМИ», — заявил в беседе с Teleprogramma.pro Александр Бенхин.

Адвокат считает, что отсутствие миллионных накоплений подтверждает также факт кремации тела Девис не в Канаде, а в Лас-Вегасе, где она скончалась. Бенхин уверен, что если бы покойная действительно была богата, ее родственники не стали бы экономить на транспортировке тела, а на траурную церемонию могли потратить порядка 60 тысяч долларов.

Прохор Шаляпин практически сразу после смерти жены Татьяны Клаудии Девис вышел на связь с журналистами и заявил, что убит горем.