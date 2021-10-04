Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 22:39
22:37
Общество
Захарова подняла вопрос необходимости отечественных сервисов на фоне сбоев в работе соцсетей
22:36
Происшествия
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
22:35
Общество
Исполнитель роли Калины в фильме «Шугалей-3» обозначил целевую аудиторию этого проекта
22:29
Общество
Крымские татары рассказали о плюсах жизни на полуострове после 2014 года
22:24
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на улицы столицы с требованием отменить санкции ООН
22:22
Общество
Сноуден заявил об оздоровлении людей по всему миру без соцсетей
22:21
Общество
300 лет востребованности и дохода: что стало с табаководством в Крыму 
22:19
Общество
«Грета Тунберг ест неэкологичную пищу?»: врач предупредила об опасности чипсов
22:12
Экономика
Госдеп: Вашингтон продолжит решительно выступать против «Северного потока — 2»
22:10
Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Все новости

Адвокат Бенхин выяснил, что покойная жена Шаляпина не была миллионершей

  /   Обновлено: 04 октября 2021 21:26
Шоу-бизнес
Адвокат Бенхин выяснил, что покойная жена Шаляпина не была миллионершей
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 4 октября. Звездный адвокат Александр Бенхин провел собственное расследование и узнал, что жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис на самом деле не была так богата, как пишут СМИ.

Бенхин выяснил, что на имя ныне покойной Девис зарегистрированы две адвокатские конторы, находящиеся в Оттаве и Торонто. Адвокат позвонил в оба офиса, но ему ответила одна и та же женщина. Правозащитник сделал вывод, что номинально у жены певца Прохора Шаляпина была одна компания, а из второго офиса шла переадресация звонка с одного телефона на другой.

«Судя по фотографиям ее офисов, переадресациям телефонов, наличию одного помощника, слухи о том, что у нее сеть контор, и что она мультимиллионерша преувеличены. Она очень неплохо зарабатывала, думаю, от 200 до 300 тысяч долларов в год, но это не десятки миллионов, о которых говорят СМИ», — заявил в беседе с Teleprogramma.pro Александр Бенхин.

Адвокат считает, что отсутствие миллионных накоплений подтверждает также факт кремации тела Девис не в Канаде, а в Лас-Вегасе, где она скончалась. Бенхин уверен, что если бы покойная действительно была богата, ее родственники не стали бы экономить на транспортировке тела, а на траурную церемонию могли потратить порядка 60 тысяч долларов.

Прохор Шаляпин практически сразу после смерти жены Татьяны Клаудии Девис вышел на связь с журналистами и заявил, что убит горем.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Бенхин выяснил, что покойная жена Шаляпина не была миллионершей
шаляпин наследство миллионерша девис бенхин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru